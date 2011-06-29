Невиновность Кучмы адвокаты будут доказывать через вину Мельниченко?

Без всестороннего расследования действий бывшего майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко нельзя приобщать его записи в качестве доказательства по делу против экс-президента Украины Леонида Кучмы.

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Такое убеждение выразил специальный советник группы юристов, работающих над делом Кучмы, профессор Алан Дершовиц в своем комментарии, текст которого передан УНИАН.

Напоминается, что 23 июня Печерский районный суд г. Киева признал незаконным закрытие в 2005 году уголовного дела против Мельниченко. Постановление суда было направлено Генеральному прокурору Украины для возобновления досудебного следствия. Мельниченко, в частности, обвиняется в разглашении государственной тайны, превышении служебных полномочий и использовании поддельных документов.

Решение суда касается так называемых «Пленок Мельниченко», которые, как утверждается, были сделаны в кабинете Кучмы, который тогда занимал пост президента Украины.

В связи с решением суда отменить постановление о закрытии дела против Мельниченко Дершовиц заявил: «Каждый, кому не безразлично установление истины, должен быть доволен, что расследование дела против Мельниченко продолжится. Лишь те, кто желает помешать раскрытию истины, будут требовать закрытия этого важного расследования.

Очень важно узнать, кто организовал и кто осуществлял так называемое записывание. Важно также установить, кто осуществлял манипулирование записями и вносил в них изменения, а также кто фальсифицировал их и кто подделывал доказательства против Кучмы. Расследование уголовного дела против Мельниченко является критической составляющей в установлении истины по делу журналиста Георгия Гонгадзе и доказательстве полной невиновности Кучмы».

По убеждению Дершовица, без полного и всестороннего расследования действий лица, которое якобы записывало разговоры в кабинете президента, абсолютно невозможно приобщать записи в качестве доказательства по делу против Кучмы.

«Мы убеждены, что полное и всестороннее исследование записей и расследование обстоятельств, при которых они были сделаны, докажет вину Мельниченко и подтвердит невиновность президента Кучмы. Если прокуратура решит обжаловать постановление суда относительно возобновления расследования по делу господина Мельниченко, такое неосмотрительное решение четко продемонстрирует, что они не заинтересованы найти правду, а также то, что ими руководят политические интересы, а не право», - отметил Дершовиц.

По его убеждению, дело против Мельниченко должно быть доведено до логического завершения, ведь это подтвердит, что дело против бывшего президента Кучмы никогда не должно было быть возбуждено. «Солнечный свет – лучше всего против инфекции» (известное высказывание судьи Верховного Суда США Луиса Брандейса о преимуществах прозрачности и открытости), и потому свет, пролитый всесторонним расследованием действий Мельниченко, является необходимым для того, чтобы найти истину», - резюмировал Дершовиц.