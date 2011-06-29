На Луганщине задержали 46 тюков контрабанды

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В Луганской области Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело против злоумышленников, которые пытались незаконно переправить через государственную границу Украины партию одежды производства Турции общей стоимостью свыше 870 тысяч гривен. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе СБУ.

Два жителя Луганской области на собственных автомобилях предприняли попытку перевезти в Россию вне пунктов пропуска партию товаров народного потребления, но на расстоянии 50 метров от линии таможенной границы их задержали сотрудники СБУ и военнослужащие Луганского пограничного отряда.

В автомобилях злоумышленников правоохранители обнаружили 46 тюков с одеждой китайского производства, которые задержанные планировали реализовать на территории России. По оценке экспертов, общая стоимость изъятого товара составляет более 870 тысяч гривен.

По факту покушения на контрабанду товаров в крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в отношении правонарушителей СБУ возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 Уголовного кодекса Украины).

Это преступление, согласно украинскому законодательству, карается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией предметов контрабанды и с конфискацией имущества. Следствие по делу продолжается. Товар, который предназначался для контрабанды, и автомобили, которые стали средством совершения контрабанды, изъяты правоохранителями.