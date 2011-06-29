Грузия к африканской чуме в России непричастна

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Заявления главы Роспотребнадзора Онищенко о том, что Грузия виновата во вспышке африканской чумы свиней в южных регионах России - голословны и осложняют и без того непростые отношения Москвы и Тбилиси, считает председатель комитета грузинского парламента по вопросам евроинтеграции Давид Дарчиашвили.



«Что касается заявления Онищенко, это очень мелко. Мы серьезно обеспокоены, что сейчас идет наращивание российских вооруженных сил на оккупированных территориях, рассматриваем вопрос беженцев в ООН, а он просто показывает пальцем, и говорит, что мы экспортируем свиную чуму. Все это было бы несерьезно, если бы не серьезные проблемы между нашими странами», - прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комитета грузинского парламента по вопросам евроинтеграции Давид Дарчиашвили заявление главного санитарного врача РФ о том, что африканская чума свиней могла попасть в Россию из Грузии.



Дарчиашвили отметил, что Грузии приходилось пропускать мимо ушей и более серьезные заявления в свой адрес со стороны России. По мнению парламентария, если у Онищенко есть какая-то серьезная обеспокоенность по поводу происхождения свиной чумы, то для этого есть специальные службы на международном уровне.

фото: geworld.ge