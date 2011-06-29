Ющенко и Дубину вызовут в суд по делу Тимошенко

{1-}

Бывший президент Украины Виктор Ющенко и бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина включены в список свидетелей, которые обязательно должны дать показания в суде по уголовному делу по обвинению экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией, сообщает УНИАН.

На многочисленные вопросы журналистов, будут ли вызваны в суд в качестве свидетелей Ющенко, Дубина и другие высокопоставленные должностные лица, есть ли они в перечне обязательных свидетелей и т.п., государственный обвинитель по делу Тимошенко Лилия Фролова, в конечном итоге, ответила: «Есть».

Она также сообщила на брифинге, что в этом перечне свидетелей фигурирует более 30 человек.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, обязательно ли Ющенко должен явиться в суд и может ли он уклониться от дачи показаний, Фролова сказала, что если его пригласят на судебное заседание, он должен дать свои показания.

По ее словам, по закону, свидетели вызываются в суд повестками, а если свидетель не является, то суд имеет право применить привод в суд.