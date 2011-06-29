Госохрана уважает журналистов, но будет их строить

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Управление Госохраны обнародовало памятку относительно взаимодействия сотрудников УГО Украины с представителями средств массовой информации. Соответствующий документ обнародован на сайте УГО, сообщает «Украинская правда».

«Сотрудник УГО уполномочен взаимодействовать со СМИ, ознакомлять журналистов с правилами и требованиями режима», - сказано в документе.

Согласно «требованиям режима», журналист должен находиться в определенных для работы прессы местах, «не мешать свободному передвижению должностного лица в отношении которого осуществляется госохрана, не оставлять личные вещи в местах, где присутствие прессы не предусмотрено протоколом, прекращать проведение съемки после окончания мероприятия на объектах, в отношении которых осуществляется госохрана и т.п.».

«В случае прибытия представителей СМИ на охраняемое мероприятие, которое по своему расписанию не предусматривает освещения события СМИ, журналистам предлагается обратиться в соответствующую пресс-службу госоргана власти», - отмечается в документе.

Также отмечается, что «в пункте допуска для прессы постоянно находится сотрудник УГО, уполномоченный взаимодействовать с представителями СМИ и ответственным сотрудником пресс-службы, которая проводила аккредитацию».

В УГО также отмечают, что «с уважением относится к работе представителей СМИ, считают свободу слова неотъемлемым принципом украинской демократии».

«Однако, особенностью деятельности спецслужб есть то, что во время осуществления возложенных на них задач большинство вопросов в их работе не могут публично обсуждаться», - поясняют в сообщении.

«В частности, в деятельности УГО Украины это касается ведомостей об организации и осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности должностных лиц и объектов в отношении которых осуществляются госохрана», - сказано в сообщении.