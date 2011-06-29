PIS: власть РФ сфальсифицировала результат расследования Смоленской катастрофы

29 июня 2011, 18:07

{1-}

Российская власть сфальсифицировала результаты расследования причин Смоленской авиакатастрофы, которая 10 апреля 2010 года унесла жизни 96 польских граждан, в том числе Президента Польши Леха Качинского.

Как передает УНИАН, об этом на пресс-конференции в Варшаве сегодня заявил представитель самой популярной в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость» (PIS) Антоний Мачеревич, который возглавляет специально созданную для расследования причин трагедии группу депутатов в польском Сейме.

Депутат, презентуя так называемую «Белую книгу Смоленской трагедии», отметил, что российская власть с первых минут после катастрофы начала активную дезинформационную кампанию, а позже активно фальсифицировала материалы расследования.

По его данным, российская сторона, в частности, фальсифицировала записи «черных ящиков» польского самолета, изъяв из них приказ командира экипажа «об отходе на второй круг» на высоте принятия решения 100 м.

Кроме этого, по словам Мачеревича, российская прокуратура аннулировала первые свидетельства диспетчеров Смоленского аэродрома, уничтожила записи их работы в день катастрофы и другие доказательства по делу, среди которых он назвал обломки самолета.

По словам Мачеревича, власть Польши среди других документов до сих пор не имеет оригинала «черных ящиков» Ту-154 и протоколов вскрытия жертв катастрофы.

Присутствующий на пресс-конференции председатель PIS, брат-близнец погибшего Президента Ярослав Качинский отметил, что по приезде в Смоленск ему неоднократно повторяли, что самолет разбился на четвертой попытке посадки.

«Это передавалось как очевидная правда, хотя на самом деле это была очевидная неправда», - сказал он, заметив, что такого рода информации было намного больше.

Качинский сказал, что Смоленская авиакатастрофа не имеет аналогов в мировой истории. Он также заметил, что о якобы вине пилотов ему сообщил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ сразу после того, как стало известно о трагедии.

 Как мы сообщали ранее, польская правительственная комиссия, выяснявшая причины Смоленской катастрофы, передала свой окончательный отчет главе правительства Дональду Туску.

фото: meritum.us

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять