PIS: власть РФ сфальсифицировала результат расследования Смоленской катастрофы

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Российская власть сфальсифицировала результаты расследования причин Смоленской авиакатастрофы, которая 10 апреля 2010 года унесла жизни 96 польских граждан, в том числе Президента Польши Леха Качинского.

Как передает УНИАН, об этом на пресс-конференции в Варшаве сегодня заявил представитель самой популярной в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость» (PIS) Антоний Мачеревич, который возглавляет специально созданную для расследования причин трагедии группу депутатов в польском Сейме.

Депутат, презентуя так называемую «Белую книгу Смоленской трагедии», отметил, что российская власть с первых минут после катастрофы начала активную дезинформационную кампанию, а позже активно фальсифицировала материалы расследования.

По его данным, российская сторона, в частности, фальсифицировала записи «черных ящиков» польского самолета, изъяв из них приказ командира экипажа «об отходе на второй круг» на высоте принятия решения 100 м.

Кроме этого, по словам Мачеревича, российская прокуратура аннулировала первые свидетельства диспетчеров Смоленского аэродрома, уничтожила записи их работы в день катастрофы и другие доказательства по делу, среди которых он назвал обломки самолета.

По словам Мачеревича, власть Польши среди других документов до сих пор не имеет оригинала «черных ящиков» Ту-154 и протоколов вскрытия жертв катастрофы.

Присутствующий на пресс-конференции председатель PIS, брат-близнец погибшего Президента Ярослав Качинский отметил, что по приезде в Смоленск ему неоднократно повторяли, что самолет разбился на четвертой попытке посадки.

«Это передавалось как очевидная правда, хотя на самом деле это была очевидная неправда», - сказал он, заметив, что такого рода информации было намного больше.

Качинский сказал, что Смоленская авиакатастрофа не имеет аналогов в мировой истории. Он также заметил, что о якобы вине пилотов ему сообщил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ сразу после того, как стало известно о трагедии.

Как мы сообщали ранее, польская правительственная комиссия, выяснявшая причины Смоленской катастрофы, передала свой окончательный отчет главе правительства Дональду Туску.

фото: meritum.us