Гособвинителю не нравится, как ведет себя Тимошенко в суде

Государственный обвинитель по делу по обвинению экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией Лилия Фролова заявляет, что поведение Тимошенко в суде противоречит процессуальным нормам, сообщает УНИАН.

Фролова сказала об этом сегодня на брифинге и отметила, что стороны судебного процесса должны избегать политизации судебного дела. «Мы должны соревноваться, а не делать некорректные высказывания в адрес кого-либо», - сказала гособвинитель.

Отвечая на вопрос журналистов, является ли корректным поведение Тимошенко в суде, в частности, то, что она не встает, обращаясь к суду и другое, Фролова процитировала положение Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому все участники судебного разбирательства обращаются к суду, дают свои показания и делают заявления стоя.

В ответ на вопрос журналистов, предусмотрены ли в таком случае какие-либо санкции за невыполнение этой нормы, и может ли судья удалить Тимошенко из зала судебных заседаний, государственный обвинитель выразила мнение, что в данном случае это невозможно. «Я считаю, что это будет неправильно», - добавила она.