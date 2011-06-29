Демонстранты подожгли почтовое отделение перед парламентом Греции

Участвующие в столкновениях с полицией демонстранты подожгли почтовое отделение на площади перед парламентом страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на афинские телеканалы.

Почта, которая сегодня закрыта в связи с забастовкой, находится на первом этаже здания министерства финансов страны.

На главной площади Афин уже более четырех часов продолжаются массовые столкновения демонстрантов с полицией, в ответ на град камней полицейские применяют слезоточивый газ.

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 июня, парламент Греции проголосовал за 28-миллиардный пакет сокращений до 2015 года. Теперь на основе решения Афин в ЕС может быть принят новый пакет помощи Греции.

28 июня, греческие профсоюзы начали всеобщую забастовку, рассчитанную на 48 часов. Участники забастовки требуют, чтобы правительство отказалось от жестких мер по сокращение государственного долга и бюджетного дефицита Греции.