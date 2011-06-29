Белорусские оппозиционеры нашли общую платформу

В Минске на пресс-конференции, которая прошла в штаб-квартире партии «Белорусский народный фронт» лидеры шести ведущих белорусских оппозиционных партий объявили об объединении своих усилий в борьбе с режимом президента страны Александра Лукашенко, сообщает «Газета.Ru».



«Это не объединение в единую организацию, это создание единой платформы для совместных действий», – сказали лидеры партий в совместном заявлении. К этой платформе изначально присоединились «Объединенная гражданская партия», «Белорусский народный фронт», движение «За Свободу!», «Белорусская христианская демократия», движение «Говори правду!» и объединение левых сил «Справедливый мир».



Одной из главных задач нового объединения оппозиционеров названы освобождение политических заключенных и борьба за свободные выборы, а при необходимости (если власть не пойдет навстречу) – бойкот выборов.



«На базе данной платформы мы консолидируемся по двум направлениям. Мы исходим из единой позиции и требования по освобождению политзаключенных, а также проведения свободных выборов как важнейшего элемента выхода Белоруссии из экономического и политического кризиса», – заявил на пресс-конференции председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько.