Польские политики едины в поддержке евроустремлений Украины

Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский считает, что польская власть должна настаивать на предоставлении Украине перспективы членства в Евросоюзе. Об этом он заяявил сегодня на пресс-конференции в Варшаве, сообщает УНИАН.

Он отметил, что партия «Право и справедливость» поддерживает подписание с Украиной соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли во время председательства Польши в ЕС во второй половине этого года.



„Мы были бы очень довольны (если бы соглашение было подписано), но я напомню, что Польша до недавнего времени выступала за вступление Украины в ЕС”, - сказал политик. По его мнению нынешняя польская власть должна продолжать настаивать на предоставлении Украине перспективы членства в ЕС.



„Мы считаем, что, даже осознавая невозможность достижения в ближайшее время этих амбициозных целей (вступления Украины в ЕС), нужно затрагивать этот вопрос - это польская миссия”, - отметил Ярослав Качиньский.



Ранее руководитель МИД Польши Радослав Сикорский уже заявил изданию Gazeta Wyborcza о намерении польской власти добиться для Украины определенной перспективы членства в ЕС на запланированном на сентябрь саммите „Восточного партнерства” в Варшаве.



Официально представители власти называли одним из заданий во время председательства Польши в Евросоюзе подписание с Украиной соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли.