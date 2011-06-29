Фрация впервые официально заявила о поставках оружия ливийским повстанцам

Французские военные заявили сегодня о проведенной ими ранее в июне операции по доставке оружия ливийским повстанцам, сообщает Радио Свобода.

Как известно, Франция вместе с Великобританией играет ведущую роль в операции НАТО в Ливии, однако ранее союзники никогда официально не заявляли о поставках оружия ливийским оппозиционерам.



По словам полковника Тьерри Бюркара, груз был сброшен на парашютах на западе Ливии. Повстанцы получили автоматические винтовки, пулеметы и боеприпасы. Полковник добавил, что оружие было поставлено в районы, где местные жители оказались в окружении войск Муамара Каддафи.

