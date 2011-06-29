Француских журналистов освободили из полуторалетнего плена в Афганистане

Журналисты французского телеканала "Франс 3" Стефан Тапонье и Эрве Гекьер были освобождены сегодня из плена в Афганистане. Вместе с тележурналистами был освобождён сопровождавший их переводчик-афганец. Об этом официально заявил президент Франции Николя Саркози, информирует ИТАР-ТАСС.



Глава французского государства поблагодарил президента Афганистана Хамида Карзая за сотрудничество в деле освобождения граждан Франции, а также обратился со словами благодарности ко всем участникам этой операции.



Незадолго до публикации президентского обращения о долгожданном освобождении журналистов сообщил в стенах нижней палаты французского парламента во время правительственных слушаниий премьер-министр Франсуа Фийон. "Они здоровы и находятся сейчас на военной базе французских войск", - сообщил глава французского правительства, добавив, что в ближайшие часы журналисты прибудут на родину.



Стефан Тапонье и Эрве Гекьер, а также их переводчик, были захвачены в плен талибами 30 декабря 2009 года. С тех пор их освобождение не раз объявлялось Парижем одной из главных задач национальной внешней политики.