Литвин не сомневается, что оппозиция к выборам объединиться

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что оппозиция будет пытаться объединиться перед парламентскими выборами. Об этом он сказал в ходе прямой телефонной линии в редакции газеты «Известия в Украине».

По словам Литвина, «будут попытки оппозиции выступать единым фронтом».

«Я думаю, что такие переговоры уже сейчас ведутся в стране. Я думаю, что будут различного рода внешние стимулы для того, чтобы была организованная и действенная оппозиция», - подчеркнул спикер.

Он отметил, что «тот, кто имеет самый высокий рейтинг, будет пытаться предложить другим участникам политического процесса объединиться вокруг кого-то».

«Украинское извечное начало – это объединение под кого-то, а просто объединиться практически нереально», - добавил глава ВР.

По его словам, сегодня «большие шансы в оппозиционном плане имеет Юлия Тимошенко и ее политическая сила».

Как считает Литвин, в процессе проведения реформ «нужна эффективная оппозиция».

«Что такое «оппозиция»? Это лечение методом иглоукалывания – колют, но лечат, поэтому оппозиция должна быть обязательно», - подчеркнул Литвин.