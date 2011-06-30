Литвин поставил Тимошенко неуд за поведение в суде

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Поведение на судебном процессе лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и его команды дискредитируют судебную систему. Об этом в ходе прямой телефонной линии в редакции газеты «Известия в Украине» заявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

Он также заявил, что если бы сторона Тимошенко в процессе вела себя более спокойно и придерживалась бы правил и процедур, она, учитывая ее опыт, имела бы преимущество.

«Если смотреть на то, что было в публичной части (судебного процесса), то это попытка анархизировать судебную систему, дискредитировать ее», - отметил спикер.

По его мнению, стороне защиты целесообразнее было бы больше руководствоваться аргументами и логикой, чем эмоциями.

«В этом случае, я думаю, аргументы и логика имели бы лучший вид, чем поведение на конфронтацию. Я думаю, от этого Тимошенко и ее команда выиграли б», - сказал он.

Суд в сущности над Тимошенко должен был начаться сегодня, но был отложен к ближайшему понедельнику, 4 июля.

Напомним, во время судебного заседания 29 июня лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась вставать перед судом.

«Я уже один раз вам сказала, что вставать надо перед судом. Вы не суд. Вы - фарс. И, судя по решению, которое вы приняли в субботу, проигнорировав все ходатайства, проигнорировав закон, Конституцию, все мои права. Вы не суд и вставать перед вами я не буду», - заявила Тимошенко.