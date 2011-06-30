Белорусская милиция задержала более 150 молчаливых демонстрантов

Правоохранительные органы Беларуси задержали более 150 участников «молчаливой акции», прошедшей в Минске в среду. Об этом сообщают белорусские правозащитники, пишет «Интерфакс-Украина».

По данным правозащитников, задержанные доставлены в Ленинский, Московский, Фрунзенский, Советский и Центральный РУВД Минска. В частности, в Ленинском РУВД находятся около 60 человек, Московском - около 20, Фрунзенском - около 50, Советском - около 30-40. В районных управлениях минской милиции переписывают паспортные данные задержанных.

Кроме того, в других городах Белоруссии также задержано около 40 человек.

По неофициальным данным, в среду в Минске в несанкционированной акции «Революция через социальные сети» приняли участие несколько сотен человек.