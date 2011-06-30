Рибачук: Никто за Тимошенко на улицы не выйдет

Миллионы людей не выйдут на улице поддержать экс-премьера Юлии Тимошенко. Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Олег Рибачук.

По его словам, этого не случится, потому что люди помнят хихиканья Тимошенко с Путиным, заключение газовых соглашений и попытку создания коалиции между БЮТ и Партией регионов.

«Я думаю, в большой мере, Тимошенко сама виновата, что на улицы не выйдут за нее миллионы людей. Почему? Потому что было хихиканье с Путиным, были те же газовые соглашения, была попытка с тем же Януковичем сделать «Прибют» - люди это помнят», - заявил Рибачук.

Отметим, в то же время украинские политологи не исключают возможности возникновения нового Майдана в результате слушания судебных дел против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.