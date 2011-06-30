Пакистан выгоняет из страны американские беспилотники

Министр обороны Пакистана потребовал, чтобы США освободили авиабазу на юге страны, откуда запускаются беспилотники для нанесения ударов по предполагаемым боевикам «Аль-Каиды» и "Талибана», сообщает «Лента.ру».

По словам главы оборонного ведомства Ахмеда Мухтара, отношения между США и Пакистаном «пострадали» после ликвидации 2 мая главы «Аль-Каиды» Осамы бин Ладена. Министр посетовал, что американские спецслужбы не поставили своих пакистанских коллег в известность о готовящейся операции. Более того, впоследствии в США заявляли, что подозревают пакистанскую разведку в укрывательстве «террориста номер 1».

Для американской стороны заявление пакистанских властей стало неожиданностью. Подтвержденных данных о том, закрыл ли Пакистан авиабазу, пока нет.

Беспилотники активно используются ЦРУ для нанесения точечных ударов по объектам предполагаемых террористов в Пакистане и Афганистане. По некоторым оценкам, за время их применения были уничтожены более 1400 боевиков, в том числе высокопоставленные члены «Аль-Каиды».

Напомним, ранее армия Пакистана потребовала сократить количество военнослужащих США, которые имеют право находиться в стране, и ограничивает обмен разведданными с США.