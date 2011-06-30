Поведение Тимошенко в суде критикуют уже и в Европе

30 июня 2011, 10:03

Поведение лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко во время судебного заседания свидетельствует о слабости экс-премьера и выглядит некорректно по отношению ко всей Украине. Об этом заявил депутат Европарламента от Латвии Александр Мирский, сообщили «Главреду» в пресс-службе Партии регионов.

«Я бы порекомендовал Тимошенко вести себя более достойно, потому что, на мой взгляд, это выглядит не очень корректно не только по отношению к судебной власти, но и ко всему государству Украина в целом», - сказал Мирский.

При этом он отметил, что когда Юлия Тимошенко была при власти, такая судебная система ее полностью устраивала.

«Судебная система Украины в последние годы сильно не менялась. И несколько лет назад, когда Тимошенко была при власти, у нее были все возможности реформировать эту систему для того, чтобы можно было не вставать, когда входит судья, не отвечать на вопросы судьи. Юлия Тимошенко все это могла бы реформировать, чтобы можно было высказываться против судьи, показывать свое неуважение к суду. У нее была такая возможность, но она ее не реформировала, потому что считала, что все в порядке», - отметил Мирский.

Евродепутат также заявил, что «такое яркое пренебрежение к судебной власти, на мой взгляд, говорит о слабости Тимошенко».

Кроме того, Мирский сообщил, что в настоящее время в Латвии заведено 28 уголовных дел на латвийских олигархов.

«И никому из них даже в голову не приходит в суде показывать неуважение к судье. Каждый гражданин обязан уважать судебную власть – это основа государства», - напомнил политик.

«Было бы логично, если бы Юлия Тимошенко вела себя более корректно по отношению к судебной власти и к Украине в целом. И это бы придало больше веса ее словам и действиям. И все бы обратили внимание, что она ведет себя достойно, а не устраивает балаган в суде», - резюмировал Мирский.

Отметим, ранее председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что поведение на судебном процессе лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и его команды дискредитирует судебную систему.

Напомним, во время судебного заседания 29 июня лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась вставать перед судом.

«Я уже один раз вам сказала, что вставать надо перед судом. Вы не суд. Вы - фарс. И, судя по решению, которое вы приняли в субботу, проигнорировав все ходатайства, проигнорировав закон, Конституцию, все мои права. Вы не суд и вставать перед вами я не буду», - заявила Тимошенко.

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