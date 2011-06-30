Судья пустил Луценко в прямой эфир

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Судебный процесс над экс-министром внутренних дел Юрием Луценко будут транслировать в прямом эфире, сообщает «Украинская правда».

Так, в четверг судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк удовлетворил ходатайство защиты Луценко о прямой трансляции процесса.

По состоянию на 10 часов утра в зале только прокладывали кабели «5 канала», поэтому в заседании объявили перерыв на 20 минут, чтобы начать трансляцию.

Утром в зал впустили только операторов с телекамерами, пишущие журналисты не смогли зайти в зал, поскольку там уже нет места.

Луценко находится в зале суда.