Кабмин разрешил GRECO рассказать об украинской коррупции

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Украина дала согласие Группе государств Совета Европы против коррупции (GRECO) на обнародование отчета о состоянии выполнения Украиной антикоррупционных рекомендаций. Об этом журналистам сообщил министр юстиции Александр Лавринович, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам Лавриновича, такое разрешение предоставляется согласно правил и практики GRECO относительно обнародования государствами отчетов по выполнению антикоррупционных рекомендаций. В ходе правительственного заседания Кабинет Министров принял соответствующее протокольное решение.

Министр рассказал, что после предоставления доступа к отчету GRECO, документ будет переведен на украинский язык и опубликован на сайте Министерства юстиции Украины.

Такой шаг будет способствовать обеспечению прозрачности в деятельности Президента и правительства Украины, отметил глава Минюста.

Он напомнил, что о выполнении рекомендаций GRECO Украина отчиталась в мае 2009 года. Группой было отмечено, что выполненными считаются 8 антикоррупционных рекомендаций, 17 - выполнены частично.

В связи с этим, Украине было предложено в январе 2011 года подготовить информацию о ходе реализации именно тех рекомендаций GRECO, которые считались выполненными частично. Дополнительный отчет о состоянии выполнения Украиной указанных рекомендаций был утвержден на 51-м пленарном заседании этой организации, которое состоялось в мае 2011 года.

Украина присоединилась к Группе государств Совета Европы против коррупции (GRECO) 1 января 2006 года, согласившись на оценку Группой имплементации в национальное законодательство положений Криминальной и Гражданской конвенций Совета Европы против коррупции, Руководящих принципов борьбы с коррупцией Совета Европы, принятых в рамках осуществления Программы действий против коррупции, одобренной Советом Европы.

Первые два раунда оценки Украины были проведены в 2006 году, а в марте 2007 года по их результатам утвержден отчет с 25 рекомендациями GRECO.