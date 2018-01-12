Порошенко хотел бы стать Януковичем, но ему не позволяют — российский политолог

12 января 2018, 06:49

Любой постсоветский режим в той или иной степени будет Порошенко-подобным или Янукович-подобным, отметил Орешкин.

Виктор Янукович хотел иметь такие же возможности, как Владмир Путин, считает эксперт

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что бывший беглый президент Виктор Янукович пытался "стать" президентом РФ Владимиром Путиным (получить такие же возможности — Ред.).

У нынешнего украинского лидера Петра Порошенко, в отличие от бывшего, есть оппозиция, независимая пресса, которая его "кусает", альтернативные бизнесы, которые он не контролирует, очень разная внутри Верховная Рада, рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"… любой постсоветский режим в той или иной степени будет Порошенко-подобным или Янукович-подобным.... Потому что "перепрыгнуть" из советской действительности, где вся власть и собственность принадлежат четко сформированной группе партийной номенклатуры, в рыночную относительно свободную социокультурную среду, где гарантированы права личного бизнеса, просто невозможно", — отметил собеседник.

По его словам, "согласно традициям, понятиям и сложившимся стереотипам, собственностью обладает тот, у кого в руках сосредоточена власть". "В этом смысле Янукович был достаточно коррумпированным человеком, как и Порошенко", — добавил аналитик.

При этом "на Западе была бы просто невозможна ситуация, когда президент страны сохраняет при себе еще и шоколадную фабрику, а в постсоветских республиках только так и происходит". "В них человек, находящийся у власти, нуждается в деньгах для покупки лояльности других структур, нуждается в лояльности силовиков, которых нужно "подкармливать", — подчеркнул политолог.

"Поэтому коррупционная составляющая чувствуется в любых постсоветских режимах. Будь то Молдавия..., будь то Россия, будь то Украина, будь то Прибалтика… В Прибалтике тоже, хоть и в меньшей степени, новые постсоветские политические лидеры так или иначе взаимодействовали с бизнесом и оказывали ему поддержку. Но чем западнее, то есть чем культура дальше от большевистской, тем легче этот переход", — заявил Орешкин.

"Ведь даже в Польше некоторое время сохранялись социал-демократические и коммунистические пережитки. Потому, если на Западе кто-то обольщался, думая, что в Украине прям так вот сразу возникнет демократическое сообщество, это было просто наивно. Точно также и в России демократическое сообщество не может появиться сразу. Другой вопрос — какой крен", — утверждает он.

Собеседник отметил, что "крен Януковича был в сторону еще большей централизации и еще большей олигархизации, концентрации финансовых и политических ресурсов в руках одного человека, назовем это "вертикализацией".

"А манера искать спасительную личность в государстве — это еще традиция советских времен. Дело не в личности, дело — в системе. У Порошенко, в отличие от Януковича, есть оппозиция, есть независимая пресса, которая его "кусает", есть альтернативные бизнесы, которые он не контролирует, в конце концов, у Порошенко есть Рада, очень разная внутри", — сказал эксперт.

"Так что нынешняя ситуация в Украине лучше, чем в путинской России. Хотя избирателем все это может восприниматься как бардак и беспорядок. Но альтернатива этому — путинский порядок, где ручной парламент, ручная пресса и неизменность власти", — объяснил политолог.

"Лично я никакого восторга от персоны господина Порошенко не испытываю. Но в Украине такая система, что в 2019 году Порошенко придется участвовать в избирательной гонке, ему придется выстраивать новый консенсус в отношениях между бизнес-группами, силовиками, населением", — заявил он.

"Есть выбор — или Порошенко станет единственным лидером, как у нас в России Путин, что не исключено (и он будет к этому обязательно стремиться — так устроена система, власть всегда хочет больше полномочий для себя), или украинское общество, понимая, что допустить получение Порошенко статуса Путина будет катастрофически опасно, будет сдерживать этот вариант развития", — полагает Орешкин.

Аналитик утверждает, что Запад это понимает, отчетливо дает сигналы Порошенко, чтобы он не слишком "зарывался". "Как следствие, у Порошенко значительно уже "коридор волюнтаризма", чем у Путина. А в том, что он такой же, как и все остальные политики, нет никаких сомнений", — считает эксперт.

"Если бы Порошенко позволили стать Януковичем, он бы им, конечно же, стал. Точно так же, как Янукович пытался стать Путиным. Вопрос — в сопротивлении социокультурной среды. Я надеюсь, что украинская социокультурная среда удержит Порошенко в более узком коридоре возможностей, чем российская социокультурная среда, которая в свое время не смогла удержать Путина", — заявил собеседник.

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говорил, что "голубая мечта" Петра Порошенко — повторить "подвиг" Владимира Путина в РФ насчет выборов в Украине в 2019 году.

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Россия Путин Украина Янукович Запад Орешкин
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