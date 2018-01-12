Порошенко хотел бы стать Януковичем, но ему не позволяют — российский политолог

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что бывший беглый президент Виктор Янукович пытался "стать" президентом РФ Владимиром Путиным (получить такие же возможности — Ред.).

У нынешнего украинского лидера Петра Порошенко, в отличие от бывшего, есть оппозиция, независимая пресса, которая его "кусает", альтернативные бизнесы, которые он не контролирует, очень разная внутри Верховная Рада, рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"… любой постсоветский режим в той или иной степени будет Порошенко-подобным или Янукович-подобным.... Потому что "перепрыгнуть" из советской действительности, где вся власть и собственность принадлежат четко сформированной группе партийной номенклатуры, в рыночную относительно свободную социокультурную среду, где гарантированы права личного бизнеса, просто невозможно", — отметил собеседник.

По его словам, "согласно традициям, понятиям и сложившимся стереотипам, собственностью обладает тот, у кого в руках сосредоточена власть". "В этом смысле Янукович был достаточно коррумпированным человеком, как и Порошенко", — добавил аналитик.

При этом "на Западе была бы просто невозможна ситуация, когда президент страны сохраняет при себе еще и шоколадную фабрику, а в постсоветских республиках только так и происходит". "В них человек, находящийся у власти, нуждается в деньгах для покупки лояльности других структур, нуждается в лояльности силовиков, которых нужно "подкармливать", — подчеркнул политолог.

"Поэтому коррупционная составляющая чувствуется в любых постсоветских режимах. Будь то Молдавия..., будь то Россия, будь то Украина, будь то Прибалтика… В Прибалтике тоже, хоть и в меньшей степени, новые постсоветские политические лидеры так или иначе взаимодействовали с бизнесом и оказывали ему поддержку. Но чем западнее, то есть чем культура дальше от большевистской, тем легче этот переход", — заявил Орешкин.

"Ведь даже в Польше некоторое время сохранялись социал-демократические и коммунистические пережитки. Потому, если на Западе кто-то обольщался, думая, что в Украине прям так вот сразу возникнет демократическое сообщество, это было просто наивно. Точно также и в России демократическое сообщество не может появиться сразу. Другой вопрос — какой крен", — утверждает он.

Собеседник отметил, что "крен Януковича был в сторону еще большей централизации и еще большей олигархизации, концентрации финансовых и политических ресурсов в руках одного человека, назовем это "вертикализацией".

"А манера искать спасительную личность в государстве — это еще традиция советских времен. Дело не в личности, дело — в системе. У Порошенко, в отличие от Януковича, есть оппозиция, есть независимая пресса, которая его "кусает", есть альтернативные бизнесы, которые он не контролирует, в конце концов, у Порошенко есть Рада, очень разная внутри", — сказал эксперт.

"Так что нынешняя ситуация в Украине лучше, чем в путинской России. Хотя избирателем все это может восприниматься как бардак и беспорядок. Но альтернатива этому — путинский порядок, где ручной парламент, ручная пресса и неизменность власти", — объяснил политолог.

"Лично я никакого восторга от персоны господина Порошенко не испытываю. Но в Украине такая система, что в 2019 году Порошенко придется участвовать в избирательной гонке, ему придется выстраивать новый консенсус в отношениях между бизнес-группами, силовиками, населением", — заявил он.

"Есть выбор — или Порошенко станет единственным лидером, как у нас в России Путин, что не исключено (и он будет к этому обязательно стремиться — так устроена система, власть всегда хочет больше полномочий для себя), или украинское общество, понимая, что допустить получение Порошенко статуса Путина будет катастрофически опасно, будет сдерживать этот вариант развития", — полагает Орешкин.

Аналитик утверждает, что Запад это понимает, отчетливо дает сигналы Порошенко, чтобы он не слишком "зарывался". "Как следствие, у Порошенко значительно уже "коридор волюнтаризма", чем у Путина. А в том, что он такой же, как и все остальные политики, нет никаких сомнений", — считает эксперт.

"Если бы Порошенко позволили стать Януковичем, он бы им, конечно же, стал. Точно так же, как Янукович пытался стать Путиным. Вопрос — в сопротивлении социокультурной среды. Я надеюсь, что украинская социокультурная среда удержит Порошенко в более узком коридоре возможностей, чем российская социокультурная среда, которая в свое время не смогла удержать Путина", — заявил собеседник.

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говорил, что "голубая мечта" Петра Порошенко — повторить "подвиг" Владимира Путина в РФ насчет выборов в Украине в 2019 году.