«Газпром» ни с кем не собирается менять газовые контракты - Миллер

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На сегодняшний день изменений в контрактной системе на российский газ не планируется. Об этом на общем собрании акционеров ОАО «Газпром» заявил глава компании Алексей Миллер, пишет УНИАН.

«Мы проявили твердость на переговорах по ценам с нашими клиентами, и в результате наша выручка с европейского рынка увеличилась с 42,5 млрд до 43,9 млрд долл.», - сказал Миллер.

Он подчеркнул, что «Газпром» сохранил систему долгосрочных контрактов с условием «бери или плати», а также систему ценообразования, привязанную к нефтяной корзине.

«Никаких радикальных изменений в контрактной системе не ожидается и не планируется», - отметил Миллер.

По его словам, рыночная доля «Газпрома» на Европейском рынке составляла на конец 2010 года 23%. Для сравнения доля Норвегии – 19%, Алжира – 10% и Катара – 6%.

По его словам, на основном рынке «Газпрома» спрос начал восстанавливаться быстрее, чем ожидали оптимисты.

Миллер также отметил, что в 2010 году в Европе отмечен абсолютный рекорд потребления газа. Выросли поставки российского газа в Чехию, Польшу, Сербию, где его импорт газа значительно превысил докризисный уровень.

Глава «Газпрома» также отметил, что на рынке Франции, Германии наблюдался устойчивый рост импорта газа из России.

Напомним, ранее глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что до конца этого года цены на российских газ вырастут до 500 долл. за тыс. куб. м.

фото: gazprom.ru