Судья Вовк не захотел спрашивать у ГПУ, заведут ли на него дело

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Защита экс-министра внутренних дел Юрия Луценко просит суд сделать запрос в Генпрокуратуру по поводу заявления о преступлении, которое направлял обвиняемый. Соответствующее заявление в ходе судебного заседания сделал адвокат Луценко Игорь Фомин, пишет «Украинская правда».

По словам адвоката, 9 июня 2011 года Луценко обратился в суд с заявлением о преступлении.

«Он считал, что в отношении него в предварительном судебном заседании вы как председательствующий по делу, как судья, который рассматривал наши ходатайства, в том числе и в предварительном судебном заседании, постановили заведомо неправосудное решение. Он считал, что в этих ваших действиях есть признаки преступления. Соответственно, обратился с заявлением в суд, и суд, в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, направил указанное заявление в Генпрокуратуру», - заявил Фомин.

По его словам, законодательство предусматривает срок в 3 дня на рассмотрение заявления о возбуждении уголовного дела, а в случае необходимости проведения прокурорской проверки - 10 дней.

«У нас уже прошло более 20 дней, однако у нас нет никакой информации относительно того, какое решение процессуальное приняла Генпрокуратура. Мы просим Печерский районный суд сделать соответствующий запрос о результатах рассмотрения заявления Луценко», - сказал Фомин.

В свою очередь представители прокуратуры заявили, что заявление Луценко будет рассмотрено в установленные сроки, о чем будет сообщено авторам заявления и законодательством не предусмотрено направление запроса, о котором просит защита Луценко.

Также один из представителей прокуратуры попросил суд сделать замечание Луценко относительно «его оскорбительных высказываний в сторону обвинения».

«А слово «ложь» - это уже оскорбление? Это установленный факт, причем клинически установленный», - ответил на это Луценко.

Тем не менее суд отклонил ходатайство защиты Луценко. Судья Вовк отметил, что уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает направление запроса судом в Генпрокуратуру.