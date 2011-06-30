Наливайченко зовет оппозиционеров поговорить

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Партия «Наша Украина» инициирует на 12 июля встречу оппозиционных сил для координации действий по защите честных выборов. Об этом в Днепропетровске заявил глава политсовета партии Валентин Наливайченко, пишет УНИАН.

«В вопросе объединения и координации работы оппозиционных сил для защиты честных выборов пришло время переходить от деклараций к конкретным делам», - убежден Наливайченко.

Он напомнил, что более месяца назад «Наша Украина» заявила о таком намерении, обращаясь к другим оппозиционным политическим, а также общественным силам.

«Уверен, что необходимость такой координации и сотрудничества понимают и разделяют все. Мы приветствуем готовность других политических партий, которые также заявляли о необходимости объединить свои действия вокруг этого задания», - заявил глва политсовета «Нашей Украины».

По его словам, пришло время перейти к конкретной работе. В ближайшие дни «Наша Украина» направит приглашения всем «ведущим партнерам, чтобы уже 12 июля провести первое заседание оппозиционных сил, где рассмотреть первоочередные действия для защиты волеизъявления людей».

«Нужно сделать все возможное, чтобы демократические силы стали вместе на защиту честных выборов. Не менее важно, чтобы мы не допустили в мажоритарных округах противоборства патриотов», - сказал он.

Отметим, сегодня, 30 июня, делегация «Нашей Украины» посещает Днепропетровск и Запорожье в рамках кампании «Власть под контроль».