У Власенко ощущение, что Тимошенко посадят на 7 лет

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко может получить от 7 до 8 лет «прямого заключения» без каких-либо условных сроков. Об этом журналистам заявил защитник Тимошенко, народный депутат от БЮТ Сергей Власенко, отвечая на заявление прокурора Лилии Фроловой о том, что статья, которая инкриминируется экс-премьеру, не предусматривает условного срока заключения, пишут УНН.

«Статья, которая инкриминируется Тимошенко, действительно не предусматривает условного срока. Эта статья предусматривает от 7 до 10 лет прямого заключения и не предусматривает условного срока. У меня есть очень жесткое ощущение, что Юлия Владимировна получит от 7 до 8 лет прямого заключение без каких-либо условных», - сказал Власенко.

Он также отметил, что судья Киреев не хочет руководствоваться требованиями Уголовно-процессуального кодекса и рассмотреть дело как можно скорее. Кроме того, он назвал необоснованными «обвинения прокуратуры» о том, что защита Тимошенко пытается затянуть рассмотрение этого дела.

«Я надеюсь, что в ходе судебного заседания 4 июля судьей будут проведены действия, которые предусмотрены соответствующими статьями УПК. То есть судья будет обязан предоставить возможность всем участникам процесса заявить ходатайство. Я думаю, что мы будем находиться на той стадии, что не будет никакого форс-мажора», - сказал Власенко.

Напомним, вчера, 29 июня, прокурор Лилия Фролова, которая поддерживает государственное обвинение по делу Тимошенко, сказала, что «сторона защиты Тимошенко построила свои выступления на материалах уголовных дел».

Прокурор также добавила, что любые попытки политизировать судебный процесс в отношении Тимошенко неуместны, а также выразила мнение, что сторона защиты пытается этот процесс затянуть.

фото: byut.com.ua