Atlantic Council: Если Порошенко не исправится, то Украину перед выборами ждет третий Майдан

11 января 2018, 18:24

Третья революция, если она произойдет, будет очень сильно отличаться от предыдущих.

1 декабря 2013 года, Евромайдан, штурм Администрации Президента. Фото: REUTERS / Vasily Fedosenko

 "Главред" представляет полный перевод статьи старшего научного сотрудника Центра Евразии при Атлантическом совете Дианы Фрэнсис.

В 2014 году 16-летний украинец с позывным Малей наблюдал за Евромайданом и русским вторжением по телевизору и связался с местным военкоматом, который набирал призывников. Его звонки остались без ответа, так что он сел на поезд, который следовал из Карпат на фронт, вооруженный охотничьей винтовкой своего дедушки и металлической тарелкой его матери, прикрепленной к груди для защиты. Он присоединился к вооруженной милиции.

"Я отправился защищать свою страну", говорил он мне в 2015 году во время интервью, лежа на койке киевского госпиталя. Он получил ранение, когда армейский медик позади него наступил на мину, оторвавшую ему обе ноги. "Стране это было не интересно. Я возвращаюсь назад".

Если бы не украинские сельские парни, медсестры, ветераны и деды, русские бы поглотили половину Украины. По сути, это и было планом. Плацдарм для вторжения был расчищен бывшим Президентом Украины Виктором Януковичем, который узурпировал власть, посадил в тюрьму политических оппонентов, отказался от членства в Европейском Союзе и выпотрошил армию Украины, распродав ее лучшую технику. К 2014 году в Украине было всего шесть тысяч боеспособных солдат.

Порошенко повторит шаги Януковича

Увы, 2018 год начинается с того, что принимает формы 2013-го. Президент Петр Порошенко укрепляет свою власть, тормозя реформы, выполнение которых он пообещал западным спонсорам, а также преследует своих оппонентов. Как и в эпоху Януковича, в стране отсутствует верховенство закона, нет парламентской подотчетности, нет эффективного преследования коррумпированных чиновников или даже Януковича, который украл миллиарды. Условия похожи на те, что привели к уличным революциям в 2004 и 2014 годах; чиновники же говорят, что повторение подобных событий недопустимо, так как это приведет к нестабильности и возобновлению российской агрессии.

Но если украинцы будут вынуждены выйти на улицы снова, в этот раз все будет по-другому.

Призрак российского вторжения на Украину фактически исчез, как и вероятность того, что "зеленые человечки" начнут подстрекать к восстаниям. Причина заключается в том, что военный призыв и западное финансирование создали одну из крупнейших военных сил в Европе, с 204 тысячами солдат (немногим меньше, чем во Франции), 46 тысячами технической поддержки, не считая парамилитаристкие силы, 53 тысячи пограничников и 60 тысяч Нацгвардии.

Что самое главное, администрация Трампа отправляет Вооруженным силам Украины противотанковые ракеты Javelin (примерно 200 ракет), а также снайперские винтовки M107A1. Взамен Украина обязалась очистить свою коррумпированную оборонную промышленность.

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Развертывание такого оружия представляет собой переход от переговоров о прекращении огня до возможности инициировать упреждающие удары. Например, Javelin – "выстрелить и забыть" – страшная ракета, которая отслеживает и уничтожает неподвижный или движущийся танк или здание с использованием инфракрасного наведения. Снайперская винтовка имеет дальность 1800 метров и стреляет пулями, которые пробивают стены, по сути испаряя врагов.

Украина уже не свалится в хаос

Иными словами, на этот раз все по-другому, потому что Украина вооружена до зубов. Страна полна ветеранов-патриотов, таких как Малей и тысяч других, в дополнение к своей мощной регулярной армии. Это не только нейтрализует Россию, но и лежит в основе любой будущей уличной революции, если нынешний режим откажется полностью реформировать страну до выборов 2019 года.

Украинская армия является оплотом против России, а это значит, что борьба с коррупцией может продолжаться и обостряться. Вопрос коррупции, по данным независимых опросов, для украинцев важнее, чем опасения по поводу России.

Другое отличие состоит в том, что Запад, его правительства и институты твердо поддерживают устремления Украины к настоящей демократии и справедливому обществу. В отличии от России, которая застала мир врасплох в 2014 году своими фиктивными "сепаратистскими" восстаниями, но теперь нет никаких сомнений в том, что Москва с ее вторжением перечеркнула международное право.

Еще одно отличие, которое должно проявиться в результате выборов или иным образом, заключается в том, что Украина не будет ввергнута в хаос, как это произошло в 2014 году. Украина развила более сильные финансовые институты, получила важных западных союзников и опыт, а также "управленческую инфраструктуру", состоящую из сотен честных парламентариев, руководителей, финансистов, адвокатов, активистов, международных доноров и благотворителей и политических лидеров. Некоторые из них уже неофициально встречаются, как частная киевская группа из 200 технократов, могли бы немедленно осуществить мирный и заслуживающий доверия переход.

Украинцы имеют шанс свергнуть одиозные элиты

Порошенко, который шел на выборы как реформатор, провел хорошую работу, но четыре дела по-прежнему не завершены: отказаться и быстро пересмотреть своей последнее постыдное предложение о создании Антикоррупционного суда, сделав его действительно независимым в соответствии с пожеланиями украинцев и западных доноров; прекратить преследования НАБУ; освободить парламент от иммунитета, который увековечивает культуру "клуба мошенников", позволяя его членам пренебрегать верховенством закона; и запретить политическую рекламу в ходе выборов 2019 года, чтобы нивелировать влияние олигархов.

Время Порошенко истекает. Антикоррупционный суд должен заработать до весенних выборов 2019 года. Другие реформы должны быть завершены в начале этого года. Если эти преобразования не будут внедрены, то, скорее всего, произойдет еще один уличный протест в преддверии выборов, который получит массовую международную поддержку. И имея военный оплот против России украинцы, наконец, получат шанс свергнуть свои одиозные элиты.

Спустя четыре года, сотни смертей, начиная с Евромайдана, но законы "О выборах" и суды по-прежнему остаются сфальсифицированными. Трагично, что несмотря на миллиарды от Запада для борьбы с Россией и коррупцией, единственной "оппозиционной партией", которая не была размазана криминализированной олигархией Украины, должны будут стать ее ответственные граждане, собирающиеся на улицах.

И если это должно произойти, нет никаких сомнений в том, что на этот раз все будет очень и очень отличаться.

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