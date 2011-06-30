Луценко Вовку: Один из нас точно сядет

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Защита экс-министра внутренних дел Юрия Луценко опять требует отвода судьи Сергея Вовка. С соответствующим ходатайством выступил адвокат Луценко Алексей Баганець, сообщает пресс-службе партии «Народная самооборона».

В частности, Баганець навел решение судьи Волка, которыми, по словам адвоката, тот нарушил закон.

«Судья преднамеренно в нарушение закона изменил целевое назначение земли», - сказал адвокат, вспомнив о двух делах, в которых Вовк принимал решение в 2007 году.

По его словам, «судьи Вовку сегодня это дело (Луценко) рассматривать нельзя».

«Потому что любое ваше решение за Луценко или против… будут основания, чтобы ставить его под сомнение», - отметил Баганець.

В то же время он подчеркнул, что с уважением относится к суду и не ставит цель оскорбить судью.

В свою очередь Юрий Луценко возмутился по поводу того, что «судья, который судит экс-министра внутренних дел, сам находится под криминальной ответственностью».

«Вы должны сегодня посадить Луценко, иначе сядете вы», - заявил он.

При этом он добавил, что «дела, возбужденные против судьи Вовка милицией, которую возглавлял Луценко, являются основанием ненавидеть Луценко».