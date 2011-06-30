Кабмин подготовил плохой закон об общественном телевидении - эксперт

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В одобренном Кабинетом Министров Украины законопроекте об общественном телевидении не учтены никакие наработки нескольких рабочих групп, в частности, рабочей группы Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии «Главреду» заявил глава рабочей группы по общественным коммуникациям Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины, профессор, проректор Университета «Украина» Валерий Бебик.

«Если давать характеристику данному законопроекту Кабмина, то это называется «оптичить мероприятие». То есть Кабинет Министров вроде бы выполнил поручение Президента, но, по сути, он ухудшил ту систему государственного вещания, которая существует сегодня», - сказал Бебик.

По его словам, на сегодняшний день есть опасения, что общественное вещание, созданное в соответствии с правительственным законопроектом, будет подобно российскому ОРТ.

«Если будет принят данный закон, вся материально-техническая база останется под контролем правительства, а у кого деньги и материально-техническая база, тот и определяет информационную политику телекомпании», - отметил эксперт.

При этом он не смог точно сказать, сколько пойдет времени на создание общественного вещания в Украине.

«Законопроект постепенно подходит в парламент. Наша рабочая группа категорически высказалась, что законопроект, подготовленный Кабмином, не годится - его нужно доработать, вернуться к концепции Общественного гуманитарного совета, который был лучше и более прогрессивным, поскольку объединял опыт других стран и около десятка законопроектов, которые до того разрабатывались», - сказал Бебик.

Напомним, 9 июня советник Президента Анна Герман сообщила, что Кабинет Министров Украины на своем заседании одобрил законопроект об общественном телевидении.