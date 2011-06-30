Экс-чиновники «нагрели» государство на 1 млрд грн - ГПУ

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Органы прокуратуры, внутренних дел и Службы безопасности Украины возбудили 25 уголовных дел в отношении лиц, которые, занимая высшие должности в органах государственной власти и управления, причинили убытки государству на сумму около 1 млрд грн. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Михаил Гаврилюк, пишет «Интерфакс-Украина».

Гаврилюк также сообщил, что Генеральная прокуратура, подчиненные ей прокуроры, а также государственные органы, предприятия и организации предъявили 28 исков о возмещении ущерба.

«В настоящее время суды удовлетворили 8 исков на общую сумму 426,1 млн грн. Другие иски находятся на рассмотрении в судах», - сообщил замгенпрокурора.