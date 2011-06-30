Янукович требует спасать сельские клубы и библиотеки

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Министерство культуры должно провести серьезную ревизию расходов, предназначенных на культуру. Об этом на заседании Общественного гуманитарного совета заявил Президент Украины Виктор Янукович, пишет «РБК-Украина».

«Необходимо пересмотреть саму концепцию деятельности Министерства культуры, освободив его от выполнения несвойственных задач и сделать серьезную ревизию расходов бюджета, предназначенных на культуру. Государство не должно содержать огромное количество учреждений культуры, которые практически не влияют на духовное развитее жителей», - отметил Янукович.

Он подчеркнул, что государство «не может бросить на произвол судьбы» сельские клубы и библиотеки, «где есть еще молодежь, где живут люди. Все это должно работать».

Янукович также заявил о необходимости провести срочную ревизию региональных культурных учреждений, которые на сегодняшний день находятся в упадочном состоянии.

«Мы найдем возможность как их отремонтировать и запустить. А что касается бюджета - это вечная проблема и она всегда будет. Мы должны считать, что это приоритет государственной политики», - сказал Президент.

По словам Януковича, на сегодняшний день 16 тыс. сельских клубов и 15 тыс. сельских библиотек существуют «еле дыша».