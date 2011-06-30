ГПУ арестовала счета Луценко и Тимошенко

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Генеральная прокуратура Украины наложила арест на счета и имущество экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на сумму свыше 1,7 млн грн. Также арестовано имущество экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Украины Михаил Гаврилюк, пишет «РБК-Украина».

«В ходе досудебного следствия на имущество и счета Луценко наложен арест на сумму, которая дает возможность удовлетворить иск. Наложен арест на его счета и имущество на сумму свыше 1,7 млн грн», - сообщил Гаврилюк.

Он добавил, что фактически по всем уголовным делам, которые возбудила ГПУ, на имущество обвиняемых наложен арест, и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко «не является исключением».

фото: gp.gov.ua