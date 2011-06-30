Суд пошел думать об отводе Вовка от дела Луценко

В судебном заседании по делу Юрия Луценко объявлен перерыв. Суд пошел в совещательную комнату решать ходатайство стороны защиты экс-главы МВД относительно отвода судьи Сергея Вовка, сообщает «Украинская правда».

Как сообщалось ранее, защита Луценко потребовала сегодня отвод судьи, мотивируя свое ходатайство тем, что против Вовка возбуждено уголовное дело.

«Судья преднамеренно в нарушение закона изменил целевое назначение земли», - сказал адвокат Алексей Баганець, вспомнив о двух делах, в которых Вовк принимал решение в 2007 году.