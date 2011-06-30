Януковичу не нравится, что в Украине развелось столько народных и заслуженных

В Украине необходимо изменить подходы к присвоению почетных званий деятелям культуры. Об этом на заседании Общественного гуманитарного совета заявил Президент Украины Виктор Янукович, пишет УНИАН.

«Я хотел бы сказать то, о чем много говорят в кулуарах и никто не осмелится на протяжении двадцати лет сказать громко: народ и без подсказок со стороны государства знает, чьи песни поют или какие книги читают. Кто действительно народный (артист. - Ред.), а кто лишь на бумаге», - сказал Янукович.

Президент подчеркнул, что государство не должно регулировать вопрос популярности деятелей культуры. Он отметил, что на сегодняшний день в Украине более 600 народных артистов, почти 2 тысячи заслуженных, нескольких тысяч деятелей искусств. И всего такие звания за годы независимости получили более 6 тысяч человек, сказал он

«У нас скоро не будет простых артистов, все будут народные или заслуженные», - заявил Янукович.

Поэтому он призвал пересмотреть концепцию стимулирования людей, которые работают в сфере культуры.

В то же время Президент отметил, что государство не будет отказываться от присвоения званий и призвал представителей Гуманитарного совета быть его консультантами при принятии подобных решений.