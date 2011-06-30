В восточных областях прошли акции с требованием взять власть под контроль

В рамках всеукраинской кампании «Власть - под контроль!», которую инициировал глава политсовета «Нашей Украины» Валентин Наливайченко, организации «Обновление страны» Харьковщины, Хмельницкой и Донецкой провели ряд акций, в ходе которых граждане получили возможность выразить свое отношение к действующей власти. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина».

Так, в Харькове активисты ОК вывесили так называемую «черную доску». Все желающие смогли записать на нее фамилии чиновников, которые, по мнению харьковчан, дискредитировали себя. К сожалению, акция не обошлась без провокаций: человек, который не пожелал представиться, потребовал у организаторов снять доску с именами, и вообще прекратить акцию против действующей власти.

Во время акции в Хмельницком на асфальте был расстелен плакат с перечнем инициированных действующей властью реформ, в частности, реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, земельной реформы, Налогового кодекса и реформы в области образования. Организаторы акции от «Обновления страны» предложили прохожим дать свою оценку властным реформам: если поддерживают, то осторожно обойти, а если предложенные изменения жителям города не нравится, - потоптаться по ним. По окончании мероприятия организаторы отправили плакат в адрес Президента Украины с требованием: в принятии решений руководствоваться интересами простых граждан.

В рамках кампании «Власть - под контроль!» в Донецке активисты ОК провели акцию протеста против незаконной застройки. С требованием о прекращении строительства протестующие вышли в городской совет. По словам представителей Донецка, одна из частных фирм выкупила гостиницу «Дружба», который сейчас демонтируют, и разворачивает строительные работы. Донецкая организация «Обновление страны» поддержала граждан, которые жалуются, что строительство поглотило придомовую территорию, в том числе и детскую площадку.

«Гражданская инициатива Обновление страны» активизирует свою деятельность, и главным политическим партнером видит партию «Наша Украина». Именно поэтому ОК поддерживает ее инициативы, направленные на защиту граждан от произвола чиновников», - заявил руководитель исполкома ОК Андрей Левус.

О начале деятельности Общественной инициативы «Обновление страны» было объявлено 20 мая 2010 года. Ее лидером стал Валентин Наливайченко. Цель деятельности ОК - обновление политической системы и проведение долгожданных реформ, необходимых для благосостояния граждан и укрепление независимости страны.

Организаторы движения убеждены, что объединения граждан, борющихся с произволом местных властей, незаконными застройщиками, рейдерами, а также профсоюзы и молодежные движения в случае их совместных действий на национальном уровне могут не просто стать альтернативой существующим партиям, но и катализатором обновления целой страны.

фото: razom.org.ua