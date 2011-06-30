В Харькове суд запретил восстанавливать памятный знак Героям Крут

{1-}

Харьковский окружной административный суд запретил ВО «Свобода» восстанавливать в сквере «Зеркальная струя» памятный знак Героям Крут, об этом УНИАН сообщил председатель Харьковской облорганизации ВО «Свобода» Игорь Швайка.

Он заметил, что суд удовлетворил иск Харьковского городского совета о запрещении сегодняшней акции ВО «Свобода» к 70-й годовщине провозглашения Акта восстановления Украинского государства, во время которой планировалось освятить восстановленный памятный знак.

По словам Швайки, апелляционная жалоба уже подана и она, в соответствии с действующим законодательством, должна быть рассмотрена сегодня до начала акции – до 17.00.

Швайка заметил, что в случае неудовлетворения апелляционной жалобы ВО «Свобода» не будет действовать вопреки решению суда и отменит сегодняшнюю акцию и освящение памятного знака.

Он подчеркнул, что Харьковский городской совет, выступая против восстановления памятного знака, руководствуется лишь «недопустимостью его установления на том месте» в Харькове.

Памятный знак Героям Крут был установлен в Харькове в 2006 году активистами партии «Пора». Из-за высокой влажности и некачественного крепления монумент упал 29 декабря 2009 года. Остатки памятного знака местная организация ВО «Свобода» забрала на хранение.

фото: uatrip.com.ua