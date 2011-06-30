В парламенте нашелся депутат, который ездит на «Славуте»

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Народный депутат из фракции Коммунистической партии Владимир Даниленко – один из немногих членов Верховной Рады, предоставивших копии своих деклараций о доходах и имуществе за 2009 и за 2010 годы сообщает «Дело».

В соответствии с предоставленными копиями документов, в 2010 году он получил доход в размере 423,6 тыс. грн. Из этой суммы 200,5 тыс. грн. составляет зарплата депутата, 188,1 тыс. грн. – пенсия. Еще около 35 тыс. грн. он получил в качестве материальной помощи на оздоровление, которая положена всем народным избранникам.

Аналогичный доход депутат имел и в 2009 году: 206,2 тыс. грн. – зарплата, 188,1 тыс. грн. – пенсия.

В собственности парламентария находится участок земли площадью 24 сотки и дачный домик – 18 кв. м. Вместе с женой он владеет квартирой общей площадью свыше 30 кв. м. Кроме него, такими стесненными условиями могла «похвастать» лишь семья народного депутата Григория Омельченко, которая владеет квартирой в 42 кв. м.

При этом автопарк Владимира Даниленко может вызвать снисходительную улыбку у многих его коллег по парламенту. В гараже депутата есть два автомобиля: «Славутич» с объемом двигателя 1200 куб.см и «Москвич» с двигателем 1300 куб.см.

фото: narodna.pravda.com.ua