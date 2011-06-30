Южные регионы Украины хотят больше полномочий и доверяют Путину - опрос

Жители всех южных областей Украины поддерживают идею расширения властных полномочий на местах. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Общественное мнение южных регионов Украины», который проводился Центром региональных исследований и стратегий, пишут «Подробности».

В частности, в среднем, 53,5% опрошенных считают, что регионам должна быть предоставлена большая самостоятельность, и лишь 21% предпочитает сохранить нынешний унитарный строй. Еще более категорично была заявлена позиция по поводу распределения госбюджета. Почти 66% респондентов предположили, что каждая область Украины должна самостоятельно распоряжаться большей частью заработанных средств, и лишь меньшую часть отправлять в столицу.

Кроме того, 43% жителей юных областей считают необходимым предоставить русскому языку статус «регионального», а 41% выступили за то, чтобы он стал вторым государственным. Интересно, что в этом вопросе русскоязычные и украиноязычные жители Причерноморья, в целом, солидарны. Четверть тех, для кого украинский язык является родным, считают, что русский язык должен стать вторым государственным, а почти половина - за предоставление прав второго официального в русскоязычных регионах.

Характерным также является отношение жителей южных регионов Украины в вопросах внешней политики. Так 68% опрошенных видят главным союзником Украины в ближайшие пять лет Россию и страны СНГ. Ориентацию на Европейский союз придерживаются 16% опрошенных.

Интересная ситуация и с доверием к политическим лидерам. Так, наибольшей популярность пользуется российский премьер-министр Владимир Путин. Ему полностью доверяют 24,8% опрошенных, а отчасти доверяют 32,4% жителей Причерноморья. Доверие к Виктору Януковичу находится на уровне доверия к президенту Беларуси Александру Лукашенко и составляет соответственно 18,8% (полностью доверяю) и 30,7% (отчасти доверяю).

Отметим, социологический опрос проводился с 11 по 17 июня в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в республике Крым. Были опрошены 2500 человек. Средняя ошибка выборки по контрольным квотным характеристикам не превышает 3%.

Сегодня, 30 июня, Центр региональных исследований и стратегий провел в Одессе круглый стол, на котором обсуждалось социологическое исследование «Общественное мнение Южных регионов Украины». В работе круглого стола принимали участие социологи, политологи и юристы из разных регионов Украины. Социологическое исследование представил научный руководитель Центра, кандидат социологических наук Андрей Худенко.