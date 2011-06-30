Янукович «подвесил» Табачника и отчитал Герман

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Президент Украины Виктор Янукович подверг критике деятельность министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника по ряду направлений, сообщает УНИАН.

Сегодня на заседании Общественного гуманитарного совета под председательством Президента актриса Ольга Сумская выразила обеспокоенность судьбой киевской школы на углу улиц Некрасова и Артема, заметив, что ее закрыли не известно на какое время.

На это Янукович сказал: «Неизвестна судьба школы, как и неизвестна судьба министра». В свою очередь, Табачник объяснил, что школа закрыта на капитальный ремонт, и она будет открыта до следующего учебного года.

Также критика Януковича прозвучала и из-за выступления советника Президента Анны Герман относительно затягивания с проведением съезда учителей. «Вопрос съезда – это вопрос на Вашей совести, на Вашей, Анна Николаевна, вместе с Табачником. Если бы Вы зашли ко мне один раз, и сказали, что Табачник этого не хочет делать, не выполняет, он бы выполнил это бегом», - сказал Президент, и поручил подготовить съезд осенью.

В ответ Табачник сообщил, что съезд запланирован на май следующего года. Президент не согласился с этой датой, и отметил, что съезд должен состояться в сентябре - максимум октябре этого года. «Если Вам нужна помощь, давайте, я Вам помогу… Быстро», - сказал Янукович.

фото: president.gov.ua