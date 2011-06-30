Вовк снова не видит оснований для своего отвода по делу Луценко

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Печерский районный суд Киева отказал экс-министру внутренних дел Юрию Луценко в отводе председательствующего на заседании суда судьи Сергея Вовка и рассмотрении его дела судом присяжных. Соответствующее решение сегодня после почти полуторачасового пребывания в совещательной комнате объявил судья, сообщает УНИАН.

Как отмечается в решении, объективных оснований для отвода председательствующего нет, а в действующем законодательстве отсутствует норма о рассмотрении дел судом присяжных.

Напомним, во время судебного заседания в четверг, 30 июня, Печерский районный суд Киева отказал экс-министру внутренних дел Юрию Луценко в удовлетворении ходатайства о переносе судебного заседания до получения от органов прокуратуры информации о возбуждении уголовного дела, в котором одним из фигурантов является председательствующий в судебном процессе судья Сергей Вовк, а также до получения информации из Высшего совета юстиции, которым в марте рассматривалось и было закрыто производство об освобождении указанного судьи от должности за нарушение присяги.

Луценко неоднократно просил об отводе судьи Сергея Вовка, однако его ходатайство не было удовлетворено. Бывший министр внутренних дел считает, что судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк лично заинтересован в мести ему.

Напомним также, что ранее народный депутат от НУНС Геннадий Москаль обратился в Генеральную прокуратуру с обращением, в котором сообщал, что в 2009 году прокуратура Киева возбудила против Вовка уголовное дело за подделку и использование поддельного решения суда, похищение гражданского дела и мошенническое завладение земельным участком 70 га. Соответствующее решение было принято в результате проверки деятельности суда.

Народный депутат от ПР, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Валерий Бондык подтвердил, что в комитет поступали жалобы на судью Печерского суда Сергея Вовка.