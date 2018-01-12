Политолог дал прогноз по поводу будущего аннексированного Россией Крыма

По мнению эксперта, и на полуострове, и в России люди больше не испытывают никаких восторгов.
Российский политолог Дмитрий Орешкин, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", дал прогноз по поводу того, как будут развиваться события вокруг аннексированного в 2014 году Россией полуострова Крым.
"С моей точки зрения, которую я озвучил еще в марте 2014 года, то, что Россия сделала с Крымом — это хуже, чем преступление. Это — ошибка. Крым сейчас обходится приблизительно в 100 миллиардов рублей в год невосполнимых трат. В 2014 году на Крым ушло 125 миллиардов рублей из бюджета. Потом крымская экономика немного начала работать. И сейчас примерно 30% своего бюджета Крым зарабатывает сам, а на 70% он дотируется из Москвы. Плюс — санкции и международная изоляция. Плюс — ставший необходимостью мост, который строят за счет того, что отказались от строительства моста через реку Лена в Сибири, хотя он там крайне необходим. Крым — это территория, которая нуждается в инвестициях. К тому же, есть конфликт и в самом Крыму. Поначалу люди там говорили, что, мол, "теперь хоть камни с неба, зато мы — на Родине". Однако никаких героических "камней" нет — есть "камни" под ногами, и о них все время приходится спотыкаться, разбивать ноги", — сказал он.
Кроме того, по словам Орешкина, изначальная эйфория по поводу аннексии среди самих россиян давно прошла, а испытывать из-за Крыма экономические проблемы они не готовы.
"В России люди вроде бы радуются тому, что "Крым-наш", но, когда из-за этого им ограничивают рост пенсий, они попросту не хотят в это верить. Так или иначе, но возврат Крыма, с чисто экономической точки зрения, это проигрышный вариант. А главное — со временем он будет становиться все более проигрышным. И никому от этого лучше не станет, в том числе крымчанам. Сколько им придется существовать в подвешенном состоянии, с непонятными правами? Для России вопрос Крыма закрыт — она считает его своей территорией. Но не знаю, сколько стран с этим согласились, однако, в любом случае, это не те страны, к мнению которых следует прислушиваться. Зато в пропагандистском смысле Путин очень выиграл на короткой дистанции — два-три года восторга по поводу "Крым-наш". Однако сейчас этот восторг иссяк — и в Крыму люди больше не испытывают никаких восторгов, и в России тоже. А если россиянам подробнее рассказать, сколько им это "удовольствие" стоит, разочарование будет еще сильнее", - резюмировал эксперт.
Напомним, ранее политолог спрогнозировал, каким может быть окончание путинского правления.