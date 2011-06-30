В Одессе запретили купаться на всех пляжах города

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Главный санитарный врач Одессы Иван Климентьев обнародовал предписание о запрете морского водопользования на всех пляжах города, сообщает УНИАН.

ГорСЭС заявила, что «такое решение главный санврач Одессы принял в связи с обильными ливневыми осадками», имевшими место в последнее время. Запрет будет отменен после получения очередных результатов лабораторных исследований специалистов, которые подтвердят, что пробы морской воды соответствуют нормативным требованиям.

Замеры качества морской воды в 39 местах водопользования производятся еженедельно. На миувшей неделе вода на пляжах города, согласно лабораторным данным, соответствовала установленным нормам.

С апреля оставался закрытым пляж «Черноморка» в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

В течение 26-27 июня количество выпавших в Одесской области осадков в 1,5-2 раза превысило месячную норму, составив от 17 до 61 мм.

По словам начальника Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации Александра Михеева, «энергоснабжение всех населенных пунктов в Одесской области, которое было прекращено вследствие ливня и ураганного ветра, по состоянию на 30 июня восстановлено, продолжаются работы по подключению отдельных абонентов. На аварийно-восстановительных работах были задействованы 153 ремонтные бригады и 160 единиц техники».