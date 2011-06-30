Россия - слишком сильный противник для украинской власти

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Украинская власть демонстрирует слабость в переговорах с более сильным противником - Россией. ﻿Такое мнение в ходе сегодняшней пресс-конференции выразил глава Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик сообщает УБР.

﻿По его словам, Украина каждый день теряет шанс пересмотра газовых контрактов, продолжая угрожать России Стокгольмским арбитражем, но не обращаясь туда в действительности. По мнению эксперта, Украина должна была обратиться в арбитраж после первого же заявления Путина о том, что Россия «подумает» над пересмотром цен для Украины. «Как только Путин ответил Азарову на первых переговорах: «Мы подумаем», Украине тут же нужно было идти в Стокгольм. Мол, думайте пока... Но этого не было сделано. Этого не было сделано на протяжении года!», - заявил он.

Он напомнил, что этого не было сделано и после того, как Украина предложила заменить в формуле цены на газ газойль на уголь. «Россия снова не пошла на уступки, но мы все равно не подали в арбитраж. Получается, что украинская власть сильная на словах, внутри страны, но слабая по отношению к сильным противникам», - считает он.