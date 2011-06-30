Россия - слишком сильный противник для украинской власти

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Украинская власть демонстрирует слабость в переговорах с более сильным противником - Россией. Такое мнение в ходе сегодняшней пресс-конференции выразил глава Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик сообщает УБР.
По его словам, Украина каждый день теряет шанс пересмотра газовых контрактов, продолжая угрожать России Стокгольмским арбитражем, но не обращаясь туда в действительности. По мнению эксперта, Украина должна была обратиться в арбитраж после первого же заявления Путина о том, что Россия «подумает» над пересмотром цен для Украины. «Как только Путин ответил Азарову на первых переговорах: «Мы подумаем», Украине тут же нужно было идти в Стокгольм. Мол, думайте пока... Но этого не было сделано. Этого не было сделано на протяжении года!», - заявил он.
Он напомнил, что этого не было сделано и после того, как Украина предложила заменить в формуле цены на газ газойль на уголь. «Россия снова не пошла на уступки, но мы все равно не подали в арбитраж. Получается, что украинская власть сильная на словах, внутри страны, но слабая по отношению к сильным противникам», - считает он.