Ивано-Франковск отметил 70 лет Акту восстановления Украинской государства

В Ивано-Франковске в четверг на Майдане Шептицкого открыли мемориальную доску по случаю 70-летия провозглашения Акта восстановления Украинской государственности 30 июня 1941 года, сообщает «Интерфакс-Украина»

Священники освятили мемориальную доску, установленную на здании дома №21, где ныне находится морфологический корпус местного медицинского университета. Затем состоялось торжественное вече, на котором выступили председатель Ивано-Франковского облсовета Александр Сыч, секретарь Ивано-Франковского горсовета Руслан Марцинкив, председатель Братства воинов ОУН-УПА Карпатского края Фотий Володимирский, очевидица событий 1941 года в Ивано-Франковске Оксана Манюх.

«Провозглашение Акта восстановления Украинской государственности во Львове 30 июня 1941 года стало одним звеном в государственнической цепочке, которая в нашем государстве и в нашей нации тянется еще от княжеских, а может, еще и докняжеских времен, и венцом которого стало современное украинское государство», - сказал А.Сыч.

По словам Марцинкива, в Ивано-Франковске Акт о восстановлении Украинской государственности был провозглашен 12 июля 1941 года именно на Майдане Шептицкого в присутствии тысяч жителей тогдашнего Станислава (переименован в Ивано-Франковск в 1962 году). Украинское государственное правление в Станиславе возглавлял инженер Илья Семенчук.

Секретарь горсовета обратил внимание на то, что 11 июля 1941 года во Львове уже был арестован глава новосозданного украинского правительства Ярослав Стецько, другие члены правительства, но несмотря на это, в Ивано-Франковске состоялись торжества по случаю восстановления Украинской государственности.

По случаю 70-летия провозглашения Акта о восстановлении Украинской государственности в городе состоится торжественный концерт.

Как сообщалось нами ранее, Харьковский окружной админсуд запретил ВО «Свобода» восстановление в сквере «Зеркальная струя» памятного знака Героям Крут», которое свободовцы планировали осуществить к 70-й годовщине провозглашения Акта восстановления Украинского государства.

фото: zik.ua