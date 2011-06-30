Лукашенко должен Ахметову 35 млн. долл. Счетчик включен

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На сегодняшний день задолженность Беларуси перед компанией ДТЭК (Донецк) и государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» достигла 35 млн. долларов. В частности Лукашенко не рассчитался с компанией Ахметова за поставку электроэнергии, сообщает «Укрбизнес».



По данным источника в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в настоящее время Беларусь производит собственную электроэнергию, используя российский газ, стоимость которого составляет около 80 долларов/МВт-ч, при этом стоимость электроэнергии, поставляемой из Украины, а также электроэнергии, импортируемой Беларусью из России, составила около 60 долларов/МВт-час.



«Суммарный долг в настоящее время составляет около 35 млн. долларов, как перед ДТЭК, так и перед «Укринтерэнерго», - сообщил источник в ведомстве.



Напомним, что ДТЭК с мая, а «Укринтерэнерго» в мае прекратили экспорт электроэнергии в Беларусь из-за долгов белорусской стороны. По той же причине экспорт прекратила российская «Интер РАО ЕЭС».