Януковича наградили Драгоценным жезлом

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Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж наградил Президента Виктора Януковича орденом Драгоценного жезла («Эрдэнийн Очир» одон). Об этом заявил представитель пресс-службы Президента, сообщает Обком со ссылкой на Украинские новости.

Указанным орденом Элбэгдорж наградил Януковича в рамках своего визита в Украину 26-29 июня.

Орден Драгоценного жезла является высшей государственной наградой Монголии и вручается иностранным государственным деятелям и частным лицам, внёсшим большой вклад в укрепление принципов демократии и сотрудничества с монгольским государством.

В свою очередь Янукович наградил Элбэгдоржа орденом Ярослава Мудрого I степени.

фото: president.gov.ua