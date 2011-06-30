Януковича наградили Драгоценным жезлом

{1-}
Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж наградил Президента Виктора Януковича орденом Драгоценного жезла («Эрдэнийн Очир» одон). Об этом заявил представитель пресс-службы Президента, сообщает Обком со ссылкой на Украинские новости.
Указанным орденом Элбэгдорж наградил Януковича в рамках своего визита в Украину 26-29 июня.
Орден Драгоценного жезла является высшей государственной наградой Монголии и вручается иностранным государственным деятелям и частным лицам, внёсшим большой вклад в укрепление принципов демократии и сотрудничества с монгольским государством.
В свою очередь Янукович наградил Элбэгдоржа орденом Ярослава Мудрого I степени.
фото: president.gov.ua