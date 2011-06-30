Первые облэнерго выставят на торги уже в августе

Фонд госимущества на заседании в четверг подписал приказ о приватизации первой группы пакетов акций энергокомпаний в 2011 году, сообщает «Экономическая правда».

Согласно документу, в августе на торги будут выставлены 25% Киевэнерго, 50% Закарпатьеоблэнерго, 25% Западэнерго и 21% «Черкассыоблэнерго».

В сентябре к приватизации запланированы 50% «Винницаоблэнерго», 45% «Крымэнерго» и 50% «Днепроблэнерго», в октябре - 25,99% «Тернопольоблэнерго», 45% «Черниговоблэнерго», 25% «Днепрэнерго» и 40% «Донецкоблэнерго».

В мае в Кабинете министров заявляли, что ФГИ предлагает в числе первых выставить на продажу госпакеты акций энергопоставляющих компаний «Киевэнерго», «Донецк-», «Закарпатье-», «Черновцы-» и «Винницаоблэнерго».