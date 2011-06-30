Тимошенко могут помиловать - Карасев

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Если будет подано соответствующее прошение, то к экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко может быть применена процедура помилования. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Вадим Карасев, комментируя заявление защитника Тимошенко Сергея Власенко о том, что она может получить от 7 до 8 лет прямого заключения, без всяких условных сроков.

«Относительно Тимошенко может быть задействована процедура процедура помилования, если она подаст соответствующую просьбу», - сказал Карасев.

Отвечая на вопрос, относительно ареста части имущества Тимошенко политолог ответил: «Это не тактика Партии регионов, а процессуальная процедура».

Вместе с тем, Карасев также добавил, что приговор в отношении бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко будет вынесен в ближайшее время.

«Судья не намерен затягивать этот процесс. До парламентских и политических каникул Луценко должен быть осужден. Так считают те, кто стоить за кулисами этого судебного процесса», - подчеркнул Карасев.

Напомним, сегодня защитник Тимошенко Сергей Власенко выразил уверенность, что она получит от 7 до 8 лет прямого заключения, без всяких условных сроков.