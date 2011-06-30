Власти намерены прикрыть «Украинскую правду»?

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Журналист «Украинской правды» Сергей Лещенко считает, что власти намерены заблокировать работу издания, сообщает Ukranews.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам допроса в милиции по делу об «угрозах убийством» депутату от Партии регионов Инне Богословской, которые были размещены в комментариях к материалам издания.

«Допрос длился три часа, касался дела Богословской, которая вычитала угрозы в свой адрес в блоге в интернете. Цирк, а не уголовное дело!», – написал Лещенко.

«Думаю, задача у возбужденного уголовного дела проста:

1. Изъять серверы Украинской правды и заблокировать работу редакции.

2. Усиливать сигнал от сказанного Богословской. Одно дело, когда говорит просто депутат, а второе - которой «угрожали убийством» за ее принципиальную позицию. А телезрители вникать не будут, насколько анекдотичны были эти угрозы», – добавил он.

Также журналист раскритиковал само основание для возбуждения уголовного дела.

«Подобных угроз в свой адрес я получаю в комментариях десяток на день. Хотел бы посмотреть, как быстро МВД возбудила бы уголовное дело», – написал Лещенко.