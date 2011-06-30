Нацбанк запускает собственный спутниковый телеканал

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 30 июня принял решение о выдаче лицензии на спутниковое вещание ООО «Банковское телевидение». Компания собирается работать под логотипом «Банк-tv» и по словам ее представителей, является «стопроцентной собственностью Национального банка Украины», сообщает «Телекритика».

Как сообщила заместитель председателя Нацсовета Лариса Мудрак, формат «Банк-tv» будет информационно просветительским, ежедневно 21 час 10 минут эфира будет занимать национальный продукт (в том числе 20 часов 10 минут – собственные программы) и 2 часа 50 минут в сутки – иностранный продукт.

Телеканал представляла советник председателя НБУ Марта Гримская, которая ответственна за проект. Она рассказала, что «Банк-tv» планирует стартовать ближе к середине осени. Это будет первый специализированный финансовый телеканал Национального банка Украины.

По ее словам, в эфире «Банк-tv» будет банковская и финансовая информация, экономическая аналитика, обзоры деловой прессы, авторские программы, программы центральных банков других стран, информация международных информагентств (например, Bloomberg). 70% эфира будут занимать выпуски новостей, интервью руководителей Нацбанка, и аналитические программы, 20% – просветительские программы, например, о развитии центральных банков мира и о личных финансах, 10% – сообщения НБУ.

Телеканал будет направлен на банкиров, финансистов, сотрудников управляющих компаний, аудиторов, журналистов, государственных служащих.

На данный момент проводится конкурс на должность руководителя телеканала, а в состав редакционного совета, по словам госпожи Гримской, вошли работники пресс-службы и периодических изданий Нацбанка.

На вопрос члена Нацсовета Николая Фартушного об источниках финансирования нового проекта, Марта Гримска ответила, что постановлением НБУ от 17 июня при создании ООО «Банковское телевидение» было внесено 10 млн. гривен уставного капитала.

Члены Нацсовета единогласно проголосовали за выдачу лицензии банковскому каналу.

Напомним, по информации Института медиа права, Нацбанк тратит свыше 3 млн грн на год на свои периодические издания. Так, в 2009 году на девять своих журналов НБУ потратил 3 млн 221 тыс. 657 грн.