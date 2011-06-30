Украина и Молдова урегулировали вопрос эксплуатации дороги «Одесса-Рени»

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30 июня в Кишиневе (Республика Молдова) был подписан акт определения и закрепления на местности границ участка автомобильной дороги «Одесса-Рени» в районе села Паланка (Молдова), а также земельного участка, по которому она проходит, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» в четверг пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

Он напомнил, что участок дороги был де-юре передан в собственность Украины 18 ноября 2001 года. В то же время, акт определения границ на местности не был определен до сих пор. «Таким образом, в четверг была завершена долговременная робота по окончательному выполнению дополнительного протокола к договору между Украиной та Республикой Молдова о государственной границе от 18 августа 1999 года», - отметил Дикусаров.

По его словам, эксплуатация и обслуживание автомобильной дороги и всех необходимых для этого сооружений на переданном участке будет осуществляться Украиной. При этом Республика Молдова сохраняет за собой право бесплатного пользования указанным участком автомобильной дороги, кроме того, на передаваемом участке не будет осуществляться пограничный, таможенный и другие виды контроля, которые обычно осуществляются при пересечении государственной границы, отметил представитель внешнеполитического ведомства.

«Жители населенного пункта Паланка сохраняют неотъемлемое право беспрепятственного пользования сельскохозяйственными угодьями на площади более 900 га земли, расположенной на территории Республика Молдова на противоположной стороне данной автодороги», - уточнил Дикусаров.

фото: unimedia.md